Morre Michael Gambon, o Dumbledore de Harry Potter, aos 82 anos

O ator irlandês Michael Gambon, conhecido por interpretar o grande feiticeiro Dumbledore na saga Harry Potter, morreu nesta quinta-feira (28) aos 82 anos.

A informação foi confirmada pela família do ator em um comunicado ao jornal The Guardian: “Michael morreu pacificamente no hospital ao lado de sua esposa, Anne, e de seu filho, Fergus, após uma pneumonia”, declarou o portal. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Com uma carreira ilustre e mais de 60 anos trabalhando com atuação, Gambon chegou a ser indicado 13 vezes ao Oliver Awards, uma das principais premiações do teatro britânico.

Em 1995, teve sua estreia nos palcos da Broadway com a peça Skylight, onde chegou a ser indicado na categoria de melhor ator no Tony Awards, prêmio dedicado ao teatro americano. Ao todo, foram mais de 70 peças de teatro que não envolviam apenas atuação, mas também trabalhos de montagens originais e reprises.

No cinema, Michael chegou a realizar o teste para interpretar James Bond na icônica franquia de 007, porém seu papel mais importante foi na saga de fantasia Harry Potter, onde ficou responsável por dar vida ao personagem Alvo Dumbledore a partir do terceiro filme, o longa Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004), que antes era interpretado por Richard Harris, que faleceu em outubro de 2002.

Em 2015, após anos de sucesso nos palcos de teatro, Gambon se aposentou devido à uma perda de memória, o que não o impediu de continuar atuando em filmes e séries.

Michael Gambon deixa sua esposa e o único filho do casal. Que a imagem de sabedoria e genialidade de Michael, assim como em seu personagem Dumbledore, fique para sempre fixada em nossas memórias.