Mulher é encontrada viva duas semanas após se perder em floresta

A instrutora de ioga Amanda Eller, de 35 anos, foi encontrada viva na sexta-feira (24), na floresta de Makawao, na ilha de Maui, no Havaí. Ela havia desaparecido há duas semanas, depois de se perder na floresta enquanto fazia uma escalada.

Uma página foi criada no Facebook para ajudar a procurar a instrutora. O helicóptero usado no resgate foi obtido graças a doações feitas por pessoas que acompanhavam as publicações.

“Este é o lugar onde resgatamos Amanda e os três homens que a acharam de dentro do helicóptero. O helicóptero que vocês compraram”, diz a publicação, que mostra o local onde ela foi achada.

Um dos socorristas disse à rede de televisão CNN que Amanda estava andando descalça em uma ravina entre duas cachoeiras, agitando os braços para a equipe. Ela perdeu 7 quilos, mas parece bem de saúde.