MoMa exibirá obras icônicas de Tarsila do Amaral

O Museu de Arte Moderna de Nova York abre as suas portas para uma das artistas brasileiras mais consagradas e importantes do Modernismo: a paulista Tarsila do Amaral (1886 – 1973).

A exposição chamada Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil chega em terras americanas no próximo domingo (11) e ficará na galeria até o dia 3 de junho. A mostra exibirá 120 peças da artista, desde desenhos, cadernos de rascunhos, fotos, documentos raros e suas famosas pinturas, como A negra (1923), Abaporu (1928) e Antropofagia 1929).

Leia também: Encontro do Brasil Mulher mobiliza mais de 70 instituições

A Negra #tarsiladoamaral #diadaconsciencianegra A post shared by Tarsila do Amaral (@tarsiladoamaraloficial) on Nov 20, 2017 at 2:14pm PST

O MoMa ocupará o segundo andar inteiro com obras de Tarsila pertencentes a coleções da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos.

A exibição teve curadoria da americana Stephanie D’Alessandro, responsável pelo Instituto de Arte de Chicago, e do venezuelano Luis Pérez-Oramas, do MoMa. A produção focou na fase mais consagrada da artista, entre os anos de 1920 e 1930.

O interesse do museu em exibir as obras de Tarsila partiu do intuito de ampliar o conhecimento do público internacional a respeito da brasileira como uma artista vanguarda. Em uma coletiva de imprensa realizada na terça-feira (06), Pérez-Oramas explicou: “O que nós pensávamos que entendíamos sobre o que é arte moderna precisou ser ampliado. […] Este é o legado dos grandes artistas: ampliar nosso entendimento sobre arte”.

Leia sobre: Parque Lage abre financiamento coletivo para levar a Queermuseu