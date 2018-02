Encontro do Brasil Mulher mobiliza mais de 70 instituições

A Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres realizou o 1º Encontro de Integração ao Brasil Mulher na sede da Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília. O Brasil Mulher nasceu como uma estratégia de mobilização nacional em rede, para integrar diversas ações públicas e privadas.

A reunião, que aconteceu nesta terça (6), contou com a participação de representantes de vários setores da sociedade, como Pacto Global, Avon, FONAVID, OAB e Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados.

O encontro foi conduzido pela secretária de Políticas para Mulheres, Fátima Pelaes, que apresentou o histórico do projeto, as regras para adesão e exemplos de práticas possíveis no âmbito do Brasil Mulher. “Esse encontro representa uma etapa de realização importante deste trabalho que estamos desenvolvendo há um ano. As palavras de apoio e interesse das lideranças manifestadas indicam que estamos no caminho certo”, ressaltou Fátima Pelaes.

Soraya Santos, coordenadora da Bancada Feminina, ressaltou a importância de construir ações que possam fortalecer a dignidade das mulheres. “O papel do Brasil Mulher é unir para transformar a realidade”, afirmou a parlamentar.

O evento contou com depoimentos emocionados de pessoas que vivenciam a luta em prol da defesa dos direitos das mulheres e destacaram a importância de ampliar a participação feminina nos espaços de poder e de decisão, os cuidados com a saúde e o enfrentamento à violência.

O próximo encontro do Brasil Mulher será realizado em março,o Palácio do Planalto. A expectativa é divulgar as primeiras entregas, realizadas pelo governo, formalizar as adesões e apresentar o plano de ação do Brasil Mulher.