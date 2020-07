Michelle Bolsonaro é diagnosticada com Covid-19

Michelle Bolsonaro foi confirmada com Covid-19 nesta quinta-feira (30). Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), da Presidência, afirma que o estado de saúde da primeira-dama é “bom”.

“A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República”, diz o comunicado.

O teste positivo acontece após o presidente Jair Bolsonaro testar, também positivo, para a doença no início deste mês. Ele ficou por quase três semanas no Palácio do Alvorada e informou no último sábado (25) que estava recuperado.