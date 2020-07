Madonna defende hidroxicloroquina e Instagram bloqueia post por fake news

Nesta terça-feira (28), Madonna surpreendeu a todos depois de defender o uso da hidroxicloroquina por pacientes com Covid-19. Através do Instagram, ela postou o vídeo de uma médica do Texas, em que a profissional alega a eficácia do medicamento.

“A verdade vai nos libertar! Mas algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Especialmente as pessoas no poder que ganham dinheiro com essa longa busca pela vacina, que foi comprovada e está disponível há meses. Preferem deixar que o medo os controle e deixar que os ricos fiquem mais ricos e que os pobres e doentes fiquem mais doentes. Esta mulher é minha heroína. Obrigada, Stella Immanuel”, escreveu Madonna na postagem, agradecendo à médica em questão.

Ela chegou a apagar a publicação, mas repostou em seguida. Pouco tempo depois, a cantora acabou caindo no pente fino do Instagram. A rede social adotou uma política antifake news e bloqueia posts que contenham informações falsas a respeito da Covid-19.

O assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados da internet. Inúmeros fãs se mostram chocados e especulam sobre o acontecido. Como de costume, uma teoria muito popular é a de que o Instagram da cantora teria sido invadido por hackers. Até o momento, Madonna não se pronunciou sobre o assunto.