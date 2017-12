Crianças costumam escrever cartas ao Papai Noel pedindo presentes variados no Natal. Entre os mais requisitados, os brinquedos sempre imperam.

Porém, neste feriado, o pequeno Kauan Mello Giacomeli, 8 anos, não quis itens de diversão, mas comida para a sua família.”Querido Papai Noel, neste Natal eu não queria presente e sim uma mesa muito gostosa (…) Muita carne, para a gente passar um Natal muito bom”, escreveu o garoto.

De família humilde , o menino sempre desejou uma ceia farta para o Natal. “Ele via na televisão as famílias com as mesas cheias e perguntava para mim: por que as pessoas têm essa mesa linda e a mãe nunca pode fazer para nós? Eu respondia assim: porque a nossa vida é um pouco difícil“, contou a avó, a artesã Maria Aparecida Ferreira de Mello a EPTV.

É com a renda da venda de seu artesanato e do conserto de roupas feito pela filha e mãe do menino, Geny de Cássia Ferreira Mello, que a família de seis integrantes vive em São Carlos, no interior de São Paulo.

Ao tomarem conhecimento do pedido do menino, Geny conta que ela e Maria Aparecida ficaram emocionadas. “Não tínhamos como dar ceia porque fica caro e não temos condições”, disse.

Entretanto, o pedido de Kauan foi atendido. Dois dias antes do Natal, um carro cheio de presentes e sacolas com alimentos estacionou em frente a casa da família e descarregou a desejada ceia do garoto.

Assim, Kauan conseguiu alimentar-se e também a família com muita carne. “Não consegui nem dormir com a barriga cheia”, comemorou. “Em 63 anos, foi a primeira vez que eu tive uma ceia”, contou Geny.