Na manhã da última quinta-feira (21), a blogueira Nara Almeida, 24 anos, recebeu uma notícia que a animou o seu Natal: os médicos permitiram que ela comesse novamente.

Desde que foi diagnosticada com um tumor no estômago, que posteriormente se alastrou para o pâncreas e o peritônio, Nara se alimenta com a ajuda de uma sonda instalada no nariz.

Porém, após duas sessões de de quimioterapia, os médicos confirmaram que seu organismo estava apto para receber e processar alimentos – por enquanto, ralos. Consequentemente, ela poderá saborear um pouquinho da ceia de Natal com a família.

A notícia foi celebrada pela família de Nara, especialmente pela maranhense. “O câncer faz a gente valorizar coisas muito simples, como dar uma colherada de comida (…) Um copo de água gelada tem um prazer indescritível”, disse Nara a Veja São Paulo.

Conhecida no mundo digital por ser uma referência no mundo da moda, Nara teve seu nome e sua história amplamente repercutidos após compartilhar o dia a dia de seu tratamento contra o câncer e o modo como encarou a doença.

