Na cerimônia do Oscar 2018, realizada no domingo (04), Jodie Foster e Jennifer Lawrence entregaram o prêmio de Melhor Atriz. Tradicionalmente, o vencedor do ano anterior na categoria masculina é quem tem essa honra.

No entanto, Casey Affleck, investigado por assédio sexual, abriu mão da função, sendo substituído pelas duas vencedoras do Oscar. A vencedora da categoria foi Frances McDormand, que interpreta justamente uma mãe que luta para obter respostas nas investigações de abuso sexual e assassinato de sua filha em Três Anúncios Para Um Crime.

Para seguir o mesmo formato de apresentação dupla, na categoria de Melhor Ator, Emma Stone foi substituída por Jane Fonda e Helen Mirren, também vencedoras em edições passadas. O vencedor foi Gary Oldman, por interpretar Churchill em O Destino de Uma Nação.

No entanto, a estrela de La La Land – Cantando As Estações entregou o prêmio de Melhor Direção para Guilhermo Del toro.