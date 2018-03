Vencedora do Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em Três Anúncios Para Um Crime, Frances McDormand subiu ao palco e provocou um dos momentos mais emocionantes da noite. Depois de agradecer a equipe do filme, o diretor e o marido e o filho (a quem ela se referiu como dois homens criados por mães feministas), ela colocou a estatueta no chão e pediu que todas as mulheres indicadas a qualquer prêmio se levantassem.

“Eu quero ter a honra de ter todas as indicadas aqui comigo. As diretoras de fotografia, as roteiristas, figurinistas… Fiquem de pé. Olhem ao redor. Todas nos temos histórias para contar, projetos para serem financiados. Não falem conosco na festa hoje, mas nos convidem para ir ao escritório de vocês e vamos contar essas histórias. Nós vamos ser roteiristas da inclusão!“