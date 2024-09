Mário Gomes e outros 5 famosos que já receberam ordem de despejo

Na última segunda-feira, 16, o ator Mário Gomes (71) foi despejado de sua mansão, junto à esposa e os dois filhos caçulas. A residência ficava em um condomínio de luxo localizado no bairro de Joatinga, Zona Oeste do Rio.

Avaliado em R$20 milhões, o imóvel foi arrematado por R$720 mil através de um leilão organizado para pagar dívidas trabalhistas do ex-global. Há alguns anos, ele deixou de pagar as costureiras que trabalhavam em sua antiga confecção no Paraná.

Mário, que vivia na residência desde 2002, lamentou não ter mais onde morar. No vídeo abaixo, ele picha as paredes do imóvel e demonstra revolta pela decisão da justiça.

Outros famosos que receberam ordem de despejo

Contudo, o ator não foi o primeiro a enfrentar dificuldades econômicas e entraves judiciais. Mesmo com toda a fama e glamour, ainda é possível experimentar essas situações um tanto quanto embaraçosas. A seguir, você confere outros conhecidos da mídia que também receberam ordem de despejo:

Continua após a publicidade

Belo e Gracyanne

O casal, que recentemente passou por uma separação, foi alvo do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) pelo não pagamento do aluguel de um imóvel em Moema, bairro nobre da capital paulista, em 2022. A ordem de despejo foi resultado de uma dívida de R$222,1 mil, entre aluguéis atrasados, IPTU e outras contas de consumo.

No ano seguinte, Belo e Gracyanne sofreram novamente uma ameaça de despejo, desta vez por conta de um apartamento na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que acumulou mais de R$126 mil em dívidas.

Lexa e Mc Guimê

O ex-casal também já sofreu despejo da mansão que moravam em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. Os cantores não quitaram nem 10% do valor do imóvel, de acordo com Márcia Pessoa, proprietária do imóvel.

A casa, avaliada em pouco mais de R$3 milhões, teria sido comprada por Guimê antes do casamento com Lexa, em 2016. Desde lá, as parcelas não vinham sendo pagas. Guimê então precisou pagar R$421 mil aos antigos donos, por conta dos gastos com advogados, além do valor corrigido do imóvel.

Marcos Oliveira

O ator que ficou conhecido como o Beiçola de “A Grande Família” vem sofrendo com problemas financeiros há um tempo. Em agosto deste ano, Marcos recebeu uma ordem de despejo do seu apartamento no Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

A situação prontamente preocupou os amigos do artista, especialmente por conta de sua idade avançada, 68 anos, e o futuro incerto da carreira. Felizmente, com a ajuda de famosos e fãs, ele conseguiu quitar a dívida, evitando o despejo.

Roberta Miranda

Uma das vozes femininas mais importantes do sertanejo também já foi despejada. Nos bastidores da gravação do seu DVD, Infinito, a cantora contou que enquanto compunha um dos seus maiores sucessos, “Majestade, o Sabiá”, estava sem teto. “Todo mundo imagina que eu estava em uma fazenda [quando compus], mas eu não estava. Eu tinha acabado de ser despejada, literalmente”, conta Roberta.

Na época, Miranda foi acolhida por Wanda Alves Sobrino, dona de um salão de beleza próximo a sua antiga residência. Compadecida ao ver os móveis da cantora no meio da rua, Wanda convidou Roberta para ir morar com ela. A sertaneja viveu cinco anos na casa e chamou a amiga de “mãe” após toda a ajuda.

Continua após a publicidade

Whindersson Nunes

O comediante e ex-marido da cantora Luísa Sonza recebeu uma ordem de despejo em 2022 por falta de pagamento de aluguel, com o prazo de 15 dias. A dívida do imóvel e de salas comerciais resultaram no valor de R$90 mil exigido pelo locatário.

Na época, Whindersson fez uma declaração no X, antigo Twitter. “Mês passado eu paguei 8 mil reais em pedras pra jardim, detalhe, eu não tenho jardim, hoje eu fui despejado de um lugar que eu nunca pus os pés dentro, 16 mil reais de ifood e eu NEM TENHO ESSE APP, eu como a mesma comida todos os dias nos mesmos horários”.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.