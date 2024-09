Projota é amarrado e feito refém durante invasão domiciliar; entenda

O rapper e ex-BBB Projota teve a casa invadida na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. O cantor foi feito de refém na residência juntamente com os filhos.

A informação foi divulgada por meio das redes sociais da agência do cantor, a Faz Produções. “Como alguns de vocês já estão sabendo, viemos informar que o artista Projota foi assaltado nessa madrugada”, diz trecho do comunicado publicado pela produtora do artista.

Ainda de acordo com a nota, Projota suspendeu a agenda da semana por questões burocráticas relacionadas ao caso, cancelando compromissos para que o artista conseguisse se recuperar o mais rápido possível. O rapper é pai de Marieva, de 4 anos, e Otto, de 1 ano e três meses, frutos do relacionamento com Tamy Contro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), quatro suspeitos, sendo dois armados, reviraram e levaram diversos objetos do imóvel, como roupas de grife, joias e sapatos.

Os homens também realizaram transações bancárias e roubaram um carro da marca Subaru, que já foi encontrado por guardas civis municipais na Estrada de Capuava, ainda na terça-feira.

Suspeito entraram pelos fundos do condomínio

Conforme apuração da TV Bandeirantes, a polícia trabalha com a hipótese de que os suspeitos tenham entrado pelos fundos do condomínio. O caso foi registrado como roubo de veículo e roubo à residência e é investigado no 2° Distrito Policial de Cotia.

Projota falou sobre o caso

O cantor utilizou as redes para agradecer as mensagens e tranquilizar os fãs. “Estou gravando esses stories só para dizer que tá tudo bem, as crianças estão bem”. Ainda no conteúdo publicado, Projota alega ter sido amarrado e temia por seus filhos. “Eles nem viram o que aconteceu, ficaram dormindo o tempo todo”, acrescenta.

Tamy Contro, ex-mulher do cantor, também publicou uma nota no Instagram. “O Tiago [Projota] está bem, na medida do possível, mas está resolvendo tudo que precisa. O trauma é grande. Peço desculpas a todos que não estou conseguindo responder, estou ansiosa para poder ter meus filhos no colo”, finaliza.

