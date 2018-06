Ato pede força-tarefa para solucionar mortes de Marielle e Anderson

A Anistia Internacional realizou na manhã desta quarta-feira (13) um ato em frente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) para pedir a criação de uma força-tarefa para esclarecer os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Para a Monica Benício, viúva de Marielle, o crime foi político e há pessoas poderosas envolvidas nos crimes. “Fundamental que continuemos cobrando a justiça. Principalmente entendendo que vivemos num país que tem memória tão curta, às vésperas da Copa do Mundo. Vamos continuar lutando e cobrando respostas. Respeitamos o sigilo. O crime da Marielle foi um crime político. A gente só pode concluir que tem uma pessoa muito poderosa atrás disso”, afirmou ao G1.

ENTENDA O CASO

As mortes de Marielle e Anderson completam três meses na quinta-feira (14). “Esperamos que o procurador-geral do Estado se pronuncie publicamente, reafirmando o compromisso absoluto do Ministério Público na solução desse caso e que estabeleça uma força-tarefa altamente qualificada para atuar diretamente nas investigações”, argumentou Renata Neder, coordenadora de pesquisa da Anistia, segundo o portal.

Marielle e Anderson foram executados na região central do Rio, no dia 14 de março. Uma outra passageira, uma assessora, foi atingida por estilhaços e não teve maiores ferimentos.