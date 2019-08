Marido de Larissa Riquelme é preso por estuprar afilhada

Jonathan Fabbro, de 37 anos, jogador de futebol argentino naturalizado paraguaio, foi condenado a 14 anos de prisão nesta quinta-feira (29). Segundo investigação, ele abusou sexualmente da afilhada, que hoje tem 13 anos.

Fabbro estava detido há mais de 1 ano, de acordo com o jornal argentino Clarín. Ele teria começa a abusar da menina quando ela tinha 5 anos, em 2012, e os crimes aconteceram por pele menos cinco vezes.

Os estupros foram descobertos quando o irmão da vítima descobriu conversas da criança com o jogador. Ela então confessou que era violentada.

Quando foi preso, em maio do ano passado, Fabbro estava jogando no BUAP Lobos de Puebla, da Primeira Divisão do México, e acabou sendo extraditado para uma prisão em Buenos Aires.

O jogador mantém um relacionamento com a atriz e modelo paraguaia Larissa Riquelme. Após a sentença, ela passou mal e foi levada a um hospital de ambulância.

