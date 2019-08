Gloria Pires compartilha a primeira foto do elenco de ‘Éramos Seis’

Gloria Pires publicou em seu Instagram uma foto junto com o elenco do remake da novela Éramos Seis, da Rede Globo, nesta sexta-feira (9).

Junto a ela estão os atores Antonio Calloni, Nicolas Prattes, Danilo Mesquita, Giullia Buscacio e André Luiz Frambach, que interpretarão a família de Lola, papel de Gloria na novela. “Minha família”, escreveu ela na legenda.

Os seguidores da atriz se animaram nos comentários. “Espero ansiosa… Já assisti 40 anos atrás e agora com você, vai ser demais”, disse uma. “Lá vem Glória e Antônio com essas perfeitas atuações para me viciar em mais uma novela”, comentou outra.

Éramos Seis será a quinta adaptação para a TV do livro de mesmo nome de Maria José Dupré. A primeira delas foi feita em 1967, pela TV Tupi. A última versão foi produzida pelo SBT, em 1994, com Irene Ravache no papel de Lola.

A versão da Globo da novela estreia em outubro e substituirá Órfãos da Terra, às 6 da tarde.

