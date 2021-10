Verão à vista: Conheça a tendência refrescante das roupas com laise

Atualizado em 26 out 2021, 22h20 - Publicado em 26 out 2021, 22h19

Por Nathalie Silva (colaboradora) Atualizado em 26 out 2021, 22h20 - Publicado em 26 out 2021, 22h19

Vinda da França e usada principalmente nas décadas de 70 e 80, a laise volta com tudo neste verão de 2021. Seu nome na sua língua materna significa conforto e facilidade. Engana-se quem pensa que laise é uma espécie de renda, já que, na verdade, trata-se de um tecido de algodão bordado.

O estilo das roupas feitas com esse material é considerado romântico e, geralmente, está presente em roupas brancas. Mas, assim como toda boa tendência, a laise ganhou mais versatilidade com a sua aplicação em peças de todas as cores.

Por isso, separamos algumas sugestões de peças com esse material para deixar seu visual ainda mais colorido na estação mais intensa do ano.

1- Blusa de laise, azul, com mangas bufantes, Marisa, R$40,99. Compre aqui

2- Vestido verde de laise, Yessica, R$159,99. Compre aqui

3- Camisa de manga longa azul, Renner, R$79,90. Compre aqui

4- Blusa laise branca, Posthaus, R$34,90. Compre aqui

5- Calça verde de laise, Renner, R$79,90. Compre aqui

6- Blusa de laise, verde militar, Amaro, R$124,90. Compre aqui

7- Regata de laise, preta, Das Avessas, R$34,99. Compre aqui

8- Ciganinha de laise, branca, Yessica, R$55,99. Compre aqui

