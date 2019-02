Mais de 300 padres católicos são acusados de pedofilia

Analisando as últimas seis décadas no Texas, nos Estados Unidos, a Igreja Católica identificou os nomes de mais de 300 padres acusados de pedofilia. Foram listados nomes nas três principais cidades do estado: San Antonio (57), Houston (42) e Dallas (31), sendo que alguns aparecem repetidos em diversas listas.

A divulgação das informações são as mais recentes desde que a Igreja prometeu maior transparência sobre os abusos sexuais infantis envolvendo o clero. Recentemente, inclusive, mais dois casos apareceram: um padre em Houston e outro em San Antonio (que ainda está sendo investigado).

As 15 unidades da Igreja prometeram, em outubro de 2018, divulgar a extensa lista que data dos anos 1950. E, segundo autoridades da instituição, todos os padres acusados morreram ou foram removidos do clero.

