Dono de pousada morto em Brumadinho fez post de alerta 1 ano atrás

O corpo de Marcio Paulo Mascarenhas, dono da pousada Nova Estância, em Brumadinho, Minas Gerais, foi encontrado nesta quarta (30). O filho dele, Márcio Coelho Barbosa Mascarenhas, também morreu na tragédia.

Há cerca de um ano, Marcio publicou um post de alerta sobre a situação da cidade em seu perfil no Facebook. O texto foi escrito no dia 3 de fevereiro de 2018 e relatava a poluição ambiental que acontecia ao redor de seu empreendimento.

+ Corpo de arquiteto paulista é encontrado em Brumadinho

“Estão acabando com tudo em volta. Onde antes era uma mata atlântica cheia de nascentes, hoje está virando um deserto empoeirado e sem vida”, publicou Marcio. Ele também fez um alerta para as possíveis consequências do descuido com o meio ambiente.

“O que é mais importante, o dinheiro ou as pessoas que morrem de doenças pulmonares respirando esse pó poluído com minerais pesados e bebendo água misturada com esse mesmo veneno?”

Leia também: “Estava em Inhotim quando a barragem rompeu”: médico relata o que viu

+ Thor, cão que ajuda no resgate em Brumadinho, recebe homenagem

Siga CLAUDIA no Instagram