Vídeo inédito mostra momento exato do mar de lama invadindo Brumadinho

A Band obteve com exclusividade imagens que mostram o momento exato do rompimento da barragem que fez um mar de lama invadir Brumadinho, em Minas Gerais. No vídeo, é possível ver a dimensão da tragédia.

+ Dono de pousada morto em Brumadinho fez post de alerta 1 ano atrás

As imagens foram feitas por uma câmera fixa do alto de um guindaste. É possível observar que a lama avança por uma extensa área. Veja

Até o momento, 110 mortes foram confirmadas pelas autoridades e 238 pessoas permanecem desaparecidas.