Maior exposição de LEGO do mundo chega à São Paulo

Provavelmente, na infância, os blocos de brinquedos, também conhecidos como Lego, fizeram parte das suas brincadeiras. Agora, imagina os super-heróis da DC Comics reproduzidos em tamanho real por essas peças. Ficou curioso? Então, não deixe de conferir a exposição The Art Of The Brick: DC Super Heroes, que abre para o público nesta sexta-feira (20) na Oca – Ibirapuera, em São Paulo.

Quem assina as 138 obras da mostra é o artista americano Nathan Sawaya, que abandonou a carreira de advogado para se dedicar à arte. Batman, Mulher-Maravilha, Super-Homem, Mulher-Gato e companhia são algumas das esculturas produzidas por Nathan para essa exposição, que é a maior mostra de Lego da história.

Em uma entrevista exclusiva para a editora digital de CLAUDIA, Ana Claudia Paixão, Nathan revelou qual foi a obra mais complicada depois do batmóvel. “Tinham inúmeros temas que eu gostaria de focar, mas acho que a mais desafiadora é o jato invisível, que era onde eu queria capturar a ideia desse jato em que ela voa e é invisível, mas eu faço isso com lego, então usei blocos transparentes para criar a ilusão do jato”, explicou o artista sobre o icônico veículo da Mulher-Maravilha.

Jato invisível da Mulher-Maravilha

Sobre a heroína, Nathan não poupou elogios: “[a Mulher-Maravilha] é a mais poderosa dos super-heróis e ela concorreu à Presidência nos seus quadrinhos, então eu usei isso como inspiração”, disse. Perguntado se votaria na Mulher-Maravilha para presidente, Nathan não hesitou: “Claro, que sim!”

Escultura do Super-Homem

A exposição The Art Of The Brick: DC Super Heroes fica aberta ao público de terça a sexta, das 9h às 20h; e nos sábados e domingos, das 9h às 19h, até o dia 30 de novembro na Oca, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A entrada custa R$ 40, sendo que estudantes e idosos têm direito à meia-entrada.

