Mãe do piloto do helicóptero de Boechat morre três dias depois do acidente

Pai, eu vou sentir tanto sua falta.. é difícil de acreditar. Obrigada por ser o melhor pai do mundo, o melhor comandante, um homem digno, honesto e generoso, que sempre me orgulhou e me ensinou os verdadeiros valores da vida. Você é único, e fará muita falta nas nossas vidas. Deixou muitos amigos, companheiros de trabalho e admiradores. Eu te amo pra sempre! Um beijo no seu coração, da sua bizuquinha! 🚁👨‍👧❤️ Agradeço a todos pelas orações e por toda força enviada à nós da família. Continuemos orando por ele. Força a todos. O velório será à partir das 3 horas da manhã. No cemitério São Paulo. O enterro será no mesmo cemitério as 16:00 de amanhã.