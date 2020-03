Luisa Mell diz que ela e o marido estão com pneumonia

Na noite deste domingo, a ativista Luisa Mell fez uma publicação avisando seus seguidores que ela e o marido estão com pneumonia; ele está internado. “Provavelmente por conta do Covid-19″, afirmou ela na publicação, se referindo ao novo coronavírus.



Segundo Luisa, ainda não há certeza sobre os sintomas serem realmente da doença, pois o resultado do teste, de acordo com ela feito há uma semana, ainda não está pronto.

Na publicação, ela relata que irá se tratar em casa, e afirma ter feito o post para alertar seus seguidores de que não se trata de apenas uma simples gripe.

“Vocês não têm ideia da diferença no pulmão em uma semana. É sério. Muito sério. Graças a Deus estamos em um ótimo hospital. Mas e quando tudo tiver lotado?”, indagou. Luisa aproveitou ainda para pedir que as pessoas fiquem em casa e rezem pela sua família, incluindo o filho do casal, de 5 anos, que, segundo ela, teve febre.