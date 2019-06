Laudo aponta que assassino disparou 13 vezes em Rafael e nos pais dele

Laudo necroscópico aponta que Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, disparou 13 tiros em Rafael Miguel e nos pais dele. Eles foram mortos no domingo (8) na zona sul de São Paulo.

A maioria dos tiros atingiu Rafael Miguel. Foram sete no total, um na cabeça, um no peito, três nas costelas e dois no braço esquerdo.