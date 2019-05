A cantora gospel Aline Barros se apresentou na Virada Cultural que aconteceu no último final de semana em São Paulo. Enquanto estava no palco, ela concedeu uma entrevista à Globonews, mas precisou pedir silêncio ao público, que gritava palavras contra o presidente Jair Bolsonaro.

Ela fez um gesto de silêncio com as mãos, mostrando-se irritada com a situação. Durante todo o evento, em vários palcos, a grande maioria do público presente se posicionou contra o presidente.

Assiste ao momento:

