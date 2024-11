Ladrões invadem Castelo de Windsor enquanto príncipe William, Kate e crianças dormiam

Dois homens mascarados invadiram o Palácio de Windsor, residência oficial da família real britânica, em 13 de outubro. De acordo com o jornal The Sun, dois veículos foram roubados. A ocorrência foi revelada apenas nesta segunda-feira (18).

A agência de notícias Reuters também afirma que o príncipe William, sua esposa Kate Middleton e os filhos George, Louis e Charlotte estavam dormindo na propriedade, em Adelaide Cottage, enquanto o crime acontecia.

Como aconteceu?

Segundo a publicação, os criminosos utilizaram um caminhão roubado para derrubar o portão de segurança. Em seguida, escalaram um muro de quase dois metros de altura. O jornal britânico afirmou que eles fugiram em uma picape e quadriciclo roubados.

A polícia local informou, por meio de um comunicado oficial, que foi acionada por uma denúncia de roubo na propriedade no dia 13 de outubro. A investigação foi aberta e não houve nenhuma prisão até o momento.

