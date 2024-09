Brincalhão, príncipe Louis rouba a cena em anúncio de Kate Middleton

Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (9), Kate Middleton contou que terminou o tratamento contra o câncer. Mas, além das palavras de alívio da princesa de Gales, algo também chamou a atenção do público: as brincadeiras do príncipe Louis.

Nas imagens, postadas nas redes sociais, ele rouba a cena enquanto corre, explora a natureza e se diverte com os pais e os irmãos, o príncipe George e a princesa Charlotte. As cenas ressaltam a inocência do pequeno e a importância de passar um tempo de qualidade junto daqueles que amamos. A publicação também mostra ele no balanço, sorrindo para a mãe e dando um breve “olá” para as câmeras.

Essa não é a primeira vez que o garotinho, de seis anos, faz travessuras em eventos da realeza. No Natal do ano passado, o caçula apagou a vela que a irmã segurava durante um concerto tradicional. Na coroação do avô paterno, o rei Charles, ele também foi visto bocejando, fazendo caretas e gestos fofos.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.