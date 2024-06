Príncipe William celebra aniversário de 42 anos em show de Taylor Swift

O príncipe William e seus filhos são oficialmente fãs de Taylor Swift! Isso porque o herdeiro do trono escolheu comemorar seu aniversário de 42 anos em um show da popstar americana na última sexta-feira (21), em Londres, com a família.

O Príncipe de Gales e seus filhos, o Príncipe George, de 10 anos, e a Princesa Charlotte, de 9 anos, assistiram ao show no estádio de Wembley na primeira noite da turnê.

A cantora desembarcou na capital britânica para três apresentação de sua turnê The Eras Tour. Em um camarote, William foi filmado dançando o hit “Shake It Off”, hit da cantora de 2014. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Príncipe William dançando "Shake It Off" durante o show de ontem! 😂pic.twitter.com/JBnZKyfR7U — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) June 22, 2024

Além disso, William, George e Charlotte tiraram uma selfie espontânea com a pop star nos bastidores. A foto, compartilhada na conta oficial do Príncipe e da Princesa de Gales no Instagram, mostra a loirinha sorrindo ao lado dos três membros da realeza enquanto ela captura o momento. A legenda dizia: “Obrigado @taylorswift por uma noite maravilhosa! #LondonTSTheErasTour.”

Em sua própria conta no Instagram, a artista postou uma foto em que aparece posando com William, George, Charlotte e seu namorado, Travis Kelce.

Já a princesa Kate Middleton tem permanecido em grande parte fora do olhar público nos últimos meses enquanto continua seu tratamento contra o câncer.

Ela fez uma aparição especial em 15 de junho no Trooping the Colour, a celebração anual do aniversário do Rei Charles, marcando sua primeira aparição pública com a realeza desde o Natal. No entanto, o evento não sinalizou um retorno à vida pública, com futuros compromissos dependendo de quando ela se sentir capaz e sob a orientação de sua equipe médica.

Príncipe William e Taylor Swift: amizade antiga

O Príncipe William já se conectou anteriormente com Swift – na verdade, ele já fez uma pequena “apresentação” com a artista. Em 2013, o príncipe foi levado ao palco por ela durante um evento de caridade da Centrepoint no Palácio de Kensington para se juntar a Jon Bon Jovi em uma versão de “Livin’ on a Prayer.” O momento espontâneo foi descrito pelos assessores de William na época como completamente “improvisado.”

“Quando me sentei para assistir Jon Bon Jovi fazer sua apresentação, pensei, ‘É isso. Meu trabalho está feito. Vou jantar daqui a pouco, e talvez possa conversar com algumas pessoas, e, você sabe, estou de folga agora.’ Mal pensei no que aconteceria a seguir,” relembrou o príncipe sobre a ocasião durante uma entrevista. “Estou sentado ao lado de Taylor Swift. Ela está à minha esquerda. E depois que Jon canta sua primeira música, há uma pausa e ela se vira para mim. Ela coloca a mão no meu braço, olha nos meus olhos e diz, ‘Vamos lá, William. Vamos cantar.'”, contou William.

“Até hoje, ainda não sei o que aconteceu comigo,” disse. “Honestamente, até agora, estou envergonhado com o que aconteceu a seguir, e não entendo por que cedi. Mas, francamente, se Taylor Swift olha nos seus olhos, toca seu braço, e diz, ‘Venha comigo…’ Eu me levantei como um cachorrinho e disse, ‘Sim, ok, isso parece uma ótima ideia. Eu te seguirei.'”

