Jovem de 12 anos e namorado de 16 são suspeitos de matar a mãe dela

Uma jovem de 12 anos e o namorado, de 16, são suspeitos de assassinarem a mãe dela em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul.

A vítima, de 37 anos, foi morta com um martelo e encontrada no pátio de sua casa, onde foi enterrada com a arma do crime -segundo informações da Polícia Civil. Ela era empregada doméstica e o marido, trabalhador rural, não estava em casa no momento do homicídio.

Leia mais: O único alimento que a rainha não deixa Meghan comer

No horário em que aconteceu o crime, a irmã mais nova da adolescente, que tem apenas 6 anos, estava em casa. Segundo o delegado que investiga o caso, Luis Eduardo Sandim Benites, ela pode dar informações importantes, mas ainda não foi ouvida. “A família não aceitava o relacionamento. Com isso, a jovem e o rapaz acabaram praticando a execução”, explica Benites, sobre a motivação do crime. Para a Promotoria, os dois jovens confessaram o assassinato.

De acordo com o delegado, a família da adolescente já havia registrado uma ocorrência contra o namorado. “O rapaz tem 16 anos, a menina tem 12 e a lei veda, porque nós temos a questão de estupro de vulnerável. A relação sexual de menores de 14 anos, mesmo com consentimento, não é válida e constitui crime.”

Leia mais: Há 24 anos, Diana usou este vestido para se vingar de Charles

Foi o namorado da menina quem contou para um familiar sobre o assassinato, no dia seguinte ao episódio. Esse, por sua vez, chamou a Brigada Militar e o Conselho Tutelar.

“Por todos os elementos que foram verificados no local, há uma tendência de que houve um planejamento”, afirma o delegado.

Na representação, o Ministério Público colocou que a morte foi motivada por vingança, já que a mãe desaprovava o namoro dos adolescentes. A Justiça decretou a internação provisória dos dois.

Veja mais: “Acho que o Túlio consegue tirar o melhor de mim”, diz Fátima Bernardes

Siga CLAUDIA no Instagram!