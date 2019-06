Jornalista causa polêmica ao fazer piada com caso Madeleine McCann

Na festa do meu filho de 8 anos, tudo a correr e aos gritos, a espalhar batatas e m&ms, a mexer em tudo o que não deviam, confesso que gritei “OU PARAM OU VOU CHAMAR OS MCCANN!” Não me orgulho. Mas teve efeito. Pelo menos no meu. Ficou quietinho, logo.

— Marrafa de Carvalho (@RitaMarrafadeC) June 16, 2019