Jennifer Aniston revela tentativas frustradas de gestação por inseminação

Hoje ela diz que “é tarde demais”.

Pressão da imprensa

Jennifer e o ator Justin Theroux anunciaram a separação em 2018, após dois anos de casamento. Antes, a atriz havia se casado com o ator Brad Pitt.

Para ela, a imprensa pode ser muito cruel com as mulheres da indústria do entretenimento que não têm filhos, seja porque não querem ou não podem. De acordo com a estrela, a imprensa criou uma “narrativa de que eu era apenas egoísta” e “só me importava com a minha carreira”.

“E Deus me livre que uma mulher seja bem-sucedida e não tenha filho”, disse ainda.

“E [foi dito que] a razão pela qual meu marido me deixou, pela qual terminamos e nosso casamento acabou, foi porque eu não daria um filho a ele. Isso é absolutamente mentira. Não tenho nada a esconder neste momento”, contou sobre seu casamento com Brad Pitt.

Na entrevista, Jennifer afirmou que se sentiu um pouco aliviada agora por estar mais velha e achou “libertador”, porque “não há mais: ‘Eu posso [engravidar]? Talvez. Talvez. Talvez’. Não preciso mais pensar nisso”, explicou.

“Passei tantos anos protegendo minha história sobre a fertilização in vitro. Sou tão protetora com essas partes [da minha vida] porque sinto que há muito pouco que posso guardar para mim”, completou.

“O [mundo] cria narrativas que não são verdadeiras, então posso dizer a verdade. Sinto que estou saindo da hibernação. Não tenho nada a esconder”, finalizou a atriz.