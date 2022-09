Claudia Raia anuncia gravidez, aos 55 anos

A atriz Claudia Raia anunciou que está grávida, no auge dos seus 55 anos. A mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia (frutos do casamento com Edson Celulari) comunicou, nesta segunda-feira, por meio de uma publicação no Instagram, que espera o seu terceiro filho, ao lado do companheiro, Jarbas de Mello, 53 anos. Num vídeo dançante, no qual é possível ver a barriguinha da atriz já despontando, o casal, fazendo sapateado, celebrou a notícia: “Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas estamos grávidos”, escreveu Claudia.

A atriz usou óvulos congelados e técnicas de inseminação artificial para gestar o terceiro filho. Em entrevista a CLAUDIA em agosto de 2021, ela confirmou que congelou os óvulos aos 45 anos e contou que estaria disposta a criar e educar outro ser humano do zero. “Por mim, teria 10 filhos”, disse durante a conversa.

“Eu começaria tudo de novo gerando, na minha barriga ou em outra, adotando. Temos muitas formas de resolver isso e sou prática. Não tenho mais 30 anos. Se rolar, ok. Se não, vemos outro jeito. Falo muito disso com o Jarbas. Existe a vontade, mas somos maduros, não há cobrança. Ele sabe que eu vou ter que abrir mão de muita coisa, então respeita meu tempo”, contou Claudia.

Durante aquela entrevista, a atriz definiu, com leveza e alegria, seu atual momento de vida: “Gosto de falar que estou no meu segundo ato, é a flor da idade. Em um musical, o segundo ato concentra os melhores números, depois vem o grand finale.”