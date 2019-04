Jantar beneficente da Casa do Zezinho será preparado por Raul Lemos

Raul Lemos, vice-campeão da segunda temporada do MasterChef, participará do jantar beneficente em comemoração dos 25 anos de existência da Casa do Zezinho, projeto que se dedica à educação e desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. A festa acontecerá no dia 17 de abril, em São Paulo.

O ex-Masterchef será o responsável pelo menu do jantar gourmet, que contará com coquetel, entradas, prato e sobremesa, além de vinhos e espumantes. O evento também terá exposições, que mostrarão a trajetória da Casa, estande dos patrocinadores, coquetel de boas-vindas e shows.

Entre as presenças confirmadas estão Marcelo Tas, embaixador da Casa do Zezinho, e o cantor Fabiano Medeiros, que fará uma apresentação com convidados. O aniversário também trará um artista surpresa.

A comemoração acontecerá no espaço de eventos Villa Blue Tree, na rua Carmo do Rio Verde, 234, das 18h30 às 23h59. O preço dos ingressos varia de R$ 600 a R$ 1.200.

Dagmar Garroux é a fundadora da Casa do Zezinho. Tia Dag, como é conhecida, foi a vencedora do Prêmio CLAUDIA 2015 na categoria Trabalho Social. A ONG fica na zona sul de São Paulo e atende a cerca de mil crianças e jovens, principalmente moradores dos bairros do Capão Redondo, Jardim Ângela e Parque Santo Antônio, que recebem aulas de informática, idiomas, música e esportes, entre outras.

25 Anos da Casa do Zezinho



Quando: 17 de abril, a partir das 18h30

Onde: Villa Blue Tree – Espaço de Eventos (Rua Carmo do Rio Verde, 234 – Jardim Caravelas, SP)

Ingressos: de R$ 600 a R$ 1.200 (comprar)

