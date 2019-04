Chocoxinha gigante é novidade para a Páscoa

A Páscoa está chegando e com ela vêm os diversos tipos de ovos de chocolate que são típicos da data. Mas, muitas empresas estão investindo em ingredientes diferentes para dar um toque especial à tradicional iguaria.

Uma das ideias criativas para a Páscoa deste ano é o ovo de coxinha gigante, feito pela empresa Carol Coxinhas. A guloseima traz a tradicional casca crocante com massa de coxinha, 800g de chocolate ao leite e 8 mini chocoxinhas de brinde.

“São quase 2kg de gostosura. A Chocoxinha é feita sob encomenda e pode sofrer pequenas alterações no peso, mas não no sabor”, afirma Carol Martinelli, fundadora da rede.

Mas essa não é a única novidade da marca. Também foi desenvolvido um ovo de coxinha de quase 1kg. Com casquinha crocante, o ovo é recheado de frango desfiado com queijo catupiry e também vem com 17 minicoxinhas de brinde.

O Ovo Chocoxinha Gigante custa R$ 80 e o de Coxinha Grande custa R$ 65. Os dois estão disponíveis para encomendas.

Leia também: Ovos de Páscoa para quem tem restrição alimentar

+ 10 receitas deliciosas com bacalhau para a Páscoa

Siga CLAUDIA no Youtube