Instagram cria rede de apoio para ajudar pessoas com ansiedade e depressão

As redes sociais possuem um poder de influência muito forte nas pessoas e, segundo uma pesquisa realizada por uma instituição de saúde pública do Reino Unido, a Royal Society for Public Health, elas são mais viciantes do que álcool e cigarro.

O Instagram foi avaliado como a rede social mais prejudicial à mente dos jovens. Então, com o objetivo de minimizar os danos causados, a rede social tomou uma medida importante.

Quem digitar as hashtags #ansiedade ou #depressão na aba “Explorar” do aplicativo vai ser direcionado a uma tela onde há um alerta. “Publicações com as palavras ou tags que você está procurando muitas vezes incentivam um comportamento que pode fazer mal a uma pessoa ou até levá-la à morte. Se você está passando por uma situação difícil, gostaríamos de ajudar”, diz o aviso.

Na tela haverá três opções para o usuário escolher. Ao clicar em “fale com um amigo”, surge um conselho de uma conversa com alguém com quem o usuário tenha intimidade e que possa ajudar.

Ao escolher “falar com um voluntário da linha de apoio”, o Instagram fornece os contatos do Centro de Valorização da Vida, centro especializado em fornecer apoio emocional gratuito.

Na última opção, “Receba dicas e apoio”, são fornecidas ideias práticas e sugestões de relaxamento para acalmar o coração e a mente.

Leia também: Seu nome está na moda? Ferramenta mostra nomes mais populares

+ Atriz fala sobre impacto do estupro aos 21 anos: “estragou minha cabeça”

Siga CLAUDIA no Youtube