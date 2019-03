Seu nome está na moda? Ferramenta mostra nomes mais populares

Após o sucesso do projeto Nomes do Brasil, que divulgou a recorrência dos nomes da população brasileira ao longo das décadas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acrescentou uma nova função à ferramenta. Agora é possível descobrir também a popularidade que um nome teve em determinada época.

O mecanismo utiliza como base os dados referentes ao Censo 2010, mostrando a partir deles a incidência de nomes entre os anos de 1930 e 2000.

A organização dos mais de 130 mil nomes diferentes apresenta a evolução de suas frequências ao longo das décadas, além de elencar os 20 mais populares por período. Assim é possível notar a influência de fatores como novelas e músicas na nomeação dos bebês. Também é perceptível como, entre altos e baixo, há aqueles que nunca saem de moda.

Caso queira descobrir o desempenho do seu nome, é só acessar o site do IBGE, e buscá-lo na barra de pesquisa. Além da posição no ranking, você saberá até em qual estado brasileiro possui mais xarás.

E em relação ao nome mais popular de todos os tempos, uma dica: ainda não é Valentina.

