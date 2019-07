Influenciadora é achada morta dentro de mala

A influenciadora russa Ekaterina Karaglanova foi encontrada sem vida em seu apartamento após ser esfaqueada na última sexta-feira (26), em Moscou. O crime aconteceu dias antes de seu aniversário de 25 anos. As informações são do jornal russo Moskovsky Komsomolets.

A jovem foi achada por sua família, que estava preocupada por ela não ter entrado em contato nem postado nada em suas redes sociais durante vários dias. Seus pais procuraram o proprietário do imóvel e ele permitiu o acesso ao apartamento.

Seu corpo foi encontrado dentro de uma mala no hall de entrada do apartamento. De acordo com o jornal, o pai de Ekaterina chamou a ambulância, mas a filha já estava morta.

Segundo a polícia, a jovem tinha cortes no tórax e no pescoço, mas não havia sinais de luta no apartamento. A arma do crime também não foi localizada.

Principal suspeito está preso

Na terça-feira (30), a polícia russa prendeu o principal suspeito do assassinato. Câmeras de segurança gravaram um suposto ex-namorado de Ekaterina entrando no prédio na época de seu desaparecimento e, posteriormente, saindo com luvas escuras e uma mala.

A polícia investiga se o feminicídio foi motivado pelo fato de Ekaterina ter iniciado um novo relacionamento. Ela completaria 25 anos na terça (30) e planejava uma viagem para Holanda em comemoração.

