Homem leva namorada com tiro no peito a hospital e foge em seguida

Gabriella Custódio da Silva, de 20 anos, foi abandonada pelo namorado, Leonardo Nathan Chaves Martins, no pronto-socorro do Hospital Bethesda, em Joinvillie, na terça-feira (23). Registros das câmeras de segurança do local mostram o rapaz tirando a vítima do porta-malas do carro e fugindo posteriormente. O suspeito ainda não foi localizado pela polícia.

A jovem não sobreviveu aos ferimentos após ser baleada na casa da sogra no distrito de Pirabeiraba, em Joinville. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e o principal suspeito é o namorado.

Nas imagens em que Leonardo foi flagrado, ele chega na recepção do pronto-socorro no fim da tarde. Na sequência, pede ajuda a enfermeiros e entra com ela no colo. Em menos de um minuto, ele deixa o hospital e não retorna mais.

Câmera de segurança flagra o momento em que Leonardo deixa sua namorada no hospital

De acordo com a Polícia Civil, a sogra de Gabriella afirma que ouviu o disparo, mas não viu o casal após o tiro. O carro usado por Leonardo foi apreendido, mas a arma usada no crime ainda não foi encontrada.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

O enterro de Gabriella acontecerá nesta quinta-feira (25), no Cemitério da Armação, Penha.

Leia também: Jovem mata namorada e posta fotos do corpo

+ Vi medo nos olhos do meu neto, diz mãe de Eliza sobre Bruno fora da prisão

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA