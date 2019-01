Bebê morre afogada em piscina enquanto mãe amamentava outro filho

Um bebê de 1 ano e 7 meses se afogou e morreu na última terça (15) em uma piscina enquanto a mãe dava de mamar a outro filho. O caso aconteceu na cidade de Cárceres, no Mato Grosso.

A criança foi levada até o hospital, mas chegou ao local já sem vida. De acordo com informações da Polícia, a mãe foi amamentar o filho mais novo e deixou a menina com a irmã mais velha, que tem seis anos, e com um primo de 12. Os três foram brincar no quintal e a bebê acabou caindo na piscina.

Quando a mãe ouviu os gritos das duas crianças, ela correu para socorrer a filha, que já estava desacordada. A mãe fez um desabafo nas redes sociais.

“Estou em pedaços, mas preciso seguir pois existem pessoas que dependem de mim. Se eu falhar novamente, não vou me perdoar. A dor é profunda, não consegui salvar minha filha, fui falha, mas já pedi perdão a ela. A Maitê era minha princesa e sempre será. Obrigado, amigos, e peço que orem por mim, vou precisar e muito. Luto eterno, para sempre minha Maitezinha”, escreveu.