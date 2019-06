Assassino de ator de “Chiquititas” tem foto divulgada

Foi divulgada nesta segunda-feira (10) a foto do assassino do ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, que morreu baleado junto com os pais no domingo (9). Segundo a polícia civil, o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, cometeu o crime por não aceitar o namoro do rapaz com sua filha, Isabela Tibcherani, de 18 anos.

Rafael e sua família foram até a casa da jovem, na Estrada do Alvarenga, no bairro da Pedreira, para conversar sobre o relacionamento. Segundo o relato de vizinhos, Paulo chegou atirando na direção de Rafael e dos pais dele, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50. O homem está foragido desde então.

De acordo com investigadores, ouvidos pelo G1, Paulo tem passagem na polícia por roubo, em 1990. Na época, fora condenado a 2 anos de prisão, mas recorreu em liberdade e a condenação foi anulada. Segundo os policiais, ainda há outro boletim de ocorrência de furto contra ele.

Rafael era conhecido pelo seu personagem Paçoca, na novela infantil ‘Chiquititas’, exibida pelo SBT. O ator também atuou na TV Globo, nas novelas ‘Pé na Jaca’ e ‘Cama de Gato’. Também ficou famoso pelo comercial em que dizia “mãe, compra brócolis”.

Nas páginas pessoais de Rafael e da namorada consta que eles estão juntos desde março de 2018. Se for preso, o comerciante responderá pelos três homicídios.

