Helena Sato assume lugar de David Uip, diagnosticado com Covid-19

Helena Sato, diretora do centro de vigilância epidemiológica de São Paulo, assumiu a coordenação-geral do Centro de Contingência do novo coronavírus, o Covid-19.

A informação foi confirmada pelo governador de São Paulo, João Doria, nesta terça-feira, 24, em entrevista para a Rádio Bandeirantes. Ele também afirmou que David Uipi está em casa e passa bem.

David Uip, médico infectologista que liderava o combate à covid-19 em São Paulo, foi diagnosticado com o novo coronavírus na última segunda-feira (23). O especialista ficará afastado presencialmente por 14 dias, mas segue trabalhando de casa no comitê.

Com 67 anos, Uip integra o grupo de risco, que está mais vulnerável à doença, por conta da idade. Vale lembrar que, além dos maiores de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, e sistema imunodeprimido também fazem parte do grupo.