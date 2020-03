Infectologista David Uip tem resultado positivo para Coronavírus

David Uip, médico infectologista que lidera o combate à covid-19 em São Paulo e é responsável pelo departamento de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês, foi diagnosticado com o novo coronavírus nesta segunda-feira (23). Em uma coletiva na parte da manhã, no Palácio dos Bandeirantes, o governo de SP, João Dória, informou que o médico tinha realizado exames para saber se testaria positivo ou não para a doença.

No fim do dia, Doria usou as suas redes sociais para confirmar o diagnóstico do infectologista e informar que também foi sucedido ao exame de testagem para a doença. Por conta do gerenciamento da pandemia, o infectologista participou de diversas reuniões, inclusive com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, e com o governador Doria.

Informo que o resultado do exame do Dr Davi Uip, Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, deu positivo para COVID-19. Ele está isolado, passa bem e permanecerá em sua residência. Há pouco me submeti ao teste e, assim que obtiver o resultado, divulgarei. — João Doria (@jdoriajr) March 23, 2020

Com 67 anos, Uip integra o grupo de risco, que está mais vulnerável à doença, por conta da idade. Vale lembrar que, além dos maiores de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, e sistema imunodeprimido também fazem parte do grupo.

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas