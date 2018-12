Hashtags contra o assédio sexual foram destaque no Instagram em 2018

Em clima de retrospectiva, a rede social Instagram acaba de divulgar quais foram as principais tendências de 2018 na plataforma. Entre os destaques foram as hashtags de movimentos contra o assédio sexual, entre elas #metoo e #timesup.

O movimento social #MeToo foi compartilhado 1,5 milhão de vezes. A hashtag ganhou notoriedade em 2017 após uma onda de denúncias via redes sociais de assédio sexual praticado principalmente no ambiente de trabalho. Diversas celebridades aderiram à campanha, que cresceu com a acusação contra o produtor de cinema Harvey Weinstein.

Já a expressão #TimesUp teve 597 mil compartilhamentos. O movimento contra o assédio sexual foi fundado em 1º de janeiro de 2018 por celebridades de Hollywood em resposta ao efeito Weinstein (tendência mundial de pessoas trazerem a público acusações de abuso sexual perpetrados por homens famosos ou poderosos) e ao #MeToo. Em fevereiro de 2018, levantou US $ 20 milhões para seu fundo de defesa legal e reuniu mais de 200 advogados voluntários.

Outro movimento social muito compartilhados foi o #marchforourlives (562 mil), que foi uma demonstração liderada por estudantes em apoio ao controle mais rigoroso de armas que ocorreu em 24 de março de 2018, em Washington, D.C., com mais de 800 eventos de irmãos nos Estados Unidos e em todo o mundo.

As hashtags mais usadas no Brasil

No Brasil, a tendência do ano foi relembrar os bons momentos e fazer retrospectivas, já que #tbt foi a hashtag mais usada pelos brasileiros em 2018. No país do futebol e do Carnaval, não podia ser diferente: #carnaval2018 e #copadomundo estão entre as hashtags que mais cresceram. Confira o ranking brasileiro:

Top 5 Hashtags mais usadas no Brasil:

#tbt

#love

#brasil

#amor

#instagood

Top 5 hashtags que mais cresceram no Brasil:

#brasil

#modafeminina

#carnaval2018

#copadomundo

#lookdodia

