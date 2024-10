Gusttavo Lima tem prisão decretada em operação contra lavagem e jogos ilegais

O cantor Gusttavo Lima teve a prisão decretada nesta segunda-feira (23), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, durante uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A influenciadora Deolane Bezerra foi presa na mesma investigação.

A operação Integration teve início em abril de 2023, com o objetivo de identificar e desmantelar uma quadrilha envolvida em jogos ilícitos e lavagem de dinheiro. Sobre Gusttavo Lima, a decisão judicial cita ‘conivência com foragidos’.

O inquérito diz que a organização utilizava empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio, seguros e outros meios para lavar dinheiro, realizando depósitos e transações bancárias.

Na decisão, a juíza destaca que “a conivência de Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima] com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade”.

Segundo a juíza, o cantor teria dado guarida aos foragidos e feito uma viagem para a Grécia com o casal de investigados na Operação Integration, José André e Aislla.

Continua após a publicidade

Quando a operação foi deflagrada, em 4 de setembro, um avião que pertencia a uma empresa de Gusttavo Lima, Balada Eventos e Produções, foi apreendido. No dia seguinte, o cantor publicou em suas redes sociais que não tinha mais ligação com o avião.

“O bebê não pode pegar uma semana de descanso! Estão dizendo aí que o meu avião foi preso, gente. Eu não tenho nada a ver com isso, me tira fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado. Honra e honestidade foram as únicas coisas que sempre tive na minha vida, e isso não se negocia”, disse o artista.

O decreto da prisão de Gusttavo Lima foi publicado depois que o Ministério Público devolveu o inquérito à Polícia Civil, com o pedido de novas diligências e a recomendação de substituir as prisões preventivas por outras medidas cautelares.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.