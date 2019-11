Faustão xinga funcionário de “imbecil” ao vivo

Fausto Silva voltou a gerar polêmicas em seu programa. No último domingo (17), enquanto anunciava a classificação dos candidatos do quadro Dança dos Famosos, os nomes e notas sumiram do telão.

Faustão falava o nome de Giovana Lancelotti, quando percebeu o que havia acontecido. Irritado, ele reclamou soltando alguns xingamentos contra o funcionário que retirou a classificação da tela. “O imbecil tirou de lá, para variar, de novo”, resmungou ele.

Confira o momento abaixo:

Hoje tô só o Faustão pistolando chamando o outro de imbecil pic.twitter.com/rSv415oel8 — ㅤ (@RenatoJG) November 17, 2019

