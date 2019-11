Xuxa exibe o novo visual em um clique belíssimo

Nesta quarta-feira (20), a apresentadora Xuxa resolveu inovar no visual, exibindo um aplique e madeixas encaracoladas para os fãs e seguidores nas redes sociais.

Ela declarou no perfil do Instagram: “Oi.. to colocando combustível na minha nave… vou aterrizar em Curitiba esse fim de semana… você vai?!?!”, questionou a loira para os internautas.

Na publicação, a Rainha dos Baixinhos se refere ao show que fará na capital do Paraná no dia 23 de novembro. O Xuxa Xou será um evento voltado para toda a família e também uma viagem no tempo para celebrar os 36 anos da carreira da artista na TV, reunindo uma seleção musical divertida.

