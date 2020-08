Final da Copa do Nordeste terá narração de equipe inteiramente feminina

Pela primeira vez uma final da Copa do Nordeste de futebol será narrada e comentada por uma equipe inteiramente composta por mulheres. Transmitida de forma remota pelo Fox Sports 2, conforme apurou o UOL Esporte, a disputa entre Bahia e Ceará nesta terça-feira (4) contará com a narração de Renata Silveira e comentários de Vanessa Riche e Lívia Nepomuceno. Ao time de jornalistas se juntará também Fernanda Colombo, comentarista de arbitragem.

A partida narrada pela equipe feminina será exibida para todo o país, um feito inédito no torneio. Em momentos anteriores da competição, a narradora Manuela Avena foi escalada pela TV Aratu, afiliada baiana do SBT, para narrar duas partidas, mas a transmissão ficou restrita aos telespectadores da Bahia.

Não é, porém, a primeira vez que a Fox Sports transmite jogos com narrações femininas: ações semelhantes já haviam sido realizadas durante a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, quando o Fox Sports 2 também exibiu jogos comandados apenas por mulheres.

Exibida exclusivamente pelo canal da Fox, a final da Copa do Nordeste irá ao ar a partir das 21h30 desta terça-feira. Para quem vive no Nordeste (com exceção de Sergipe) também será possível assistir ao jogo pelo SBT.

Continua após a publicidade