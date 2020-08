Mumbai põe figura feminina em semáforos para incentivar mulheres nas ruas

Mumbai acaba de se tornar a primeira cidade indiana a ter figuras femininas em seus semáforos. A medida, que alcançará mais de 100 dos equipamentos locais, faz parte de um plano municipal que visa não apenas uma maior inclusão, mas também tornar as estradas mais amigáveis aos pedestres.

Segundo Kiran Dighavar, comissário assistente da Corporação Municipal de Mumbai, a mudança é apenas o começo. “A sinalização reflete o caráter da cidade… que acredita na igualdade de gênero e promove o empoderamento das mulheres”, declarou à Reuters.

Para ativistas da causa da igualdade de gênero, apesar de parecer pequena, a novidade é significativa, uma vez que em muitas cidades indianas as mulheres não ocupam tanto as ruas.

“Se uma geração de meninas cresce vendo figuras de mulheres nos sinais de trânsito, isso envia um pequeno, mas poderoso sinal de que as mulheres pertencem ao espaço público”, explicou Shilpa Phadke, cientista social e co-autora do livro Why Loiter?: Women and Risk on Mumbai Streets, em que discorre sobre a segurança feminina na cidade indiana. “A presença de tal simbolismo em público pode desfazer a ideia de que a pessoa imaginada na rua é do sexo masculino… isso é simbolicamente valioso a longo prazo.”

If you’ve passed by Dadar, you’d see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 1, 2020