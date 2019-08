Filha de Flordelis contradiz depoimento sobre a morte do pai

O depoimento de uma das filhas de Flordelis, Gabriela dos Santos, contradiz o depoimento de um dos seus netos, Ramon dos Santos. Em depoimento, Ramon disse que teria deixado de prestar socorro ao pastor Anderson do Carmo por acreditar que ele já estava morto. Gabriela, no entanto, revelou que notou que a vítima estava viva antes de ligar para a polícia. As informações são do jornal Extra.

Daniel, um dos irmãos de Gabriela, teria pedido a ela que verificasse se o pai estava vivo logo após ele ter sido baleado. A jovem então foi até ele e tocou seu pescoço, verificando que ainda havia pulsação. Depois disso, Daniel teria dito que pediria a outro irmão, André, que solcitasse socorro.

André, que afirmou estar muito nervoso, teria pedido para que seu filho, Ramon, falasse com o Corpo de Bombeiros. Segundo depoimento do médico Lucas Silva Camargo, que estava do outro lado da linha, Ramon teria se recusado a oferecer socorro à vítima, alegando acreditar que Anderson já estava morto.

