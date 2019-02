Feto é operado ainda na barriga da mãe em procedimento pioneiro

Com 20 semanas de gestação, foi identificado que a bebê Eloise, do Reino Unido, tinha uma malformação. Então, em um procedimento pioneiro, os médicos decidiram realizar uma cirurgia – com o feto ainda no útero da mãe.

A ideia era reparar o problema chamado de espinha bífida, um defeito congênito que causa o fechamento incompleto da coluna. Bethan Simpson, a mãe, de 26 anos, é uma das primeiras britânicas a ser submetida à “reparação fetal”.

Tais reparações são feitas, normalmente, depois do nascimento. No entanto, quanto antes o defeito for tratado com a cirurgia corretiva, maiores e melhores são as chances de boa saúde e mobilidade.

Leia mais: Como a Lua Cheia do dia 19 de fevereiro afetará seu signo