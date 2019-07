Fernando Rocha faz desabafo sobre a Globo: “Não estavam nem aí”

Fernando Rocha, que apresentava o matinal “Bem Estar”, contou, em entrevista ao canal do jornalista Marcelo Bonfá no YouTube, que a direção da Globo ignorava o programa e não prestava atenção no conteúdo que era apresentado.

“Eu já estava fazendo isso, essas pensatas, há três anos”, disse Rocha, ao relembrar o episódio da clara e do ovo que virou meme na web. “Isso mostrou como eles, a direção, não estavam prestando atenção no que eu estava fazendo. A diretoria do programa me deu essa prerrogativa de eu falar o que eu quisesse, da forma como eu entendesse. E foi um mal-entendido, porque eu já vinha fazendo aquilo há três anos”, completou.

Há cinco meses, Rocha foi demitido da Globo. Na época, rumores davam conta de que a emissora não teria aceitado um aumento salarial proposto por ele. O apresentador, no entanto, negou que o motivo seria esse.

Ainda na entrevista a Bonfá, Rocha revelou que o canal fazia pouco caso para o programa.

“Eles não estavam nem aí para o programa. Eu já fiz outras coisas. Acredito que ali eles pensaram: ‘Esse cara é maluco’. Foi a reação de memes que eles estavam procurando para o programa. O programa tinha vários memes que eu fiz, que eles nem sabiam. Ou seja, eles não estavam mais interessados nas coisas que eu estava fazendo ali”, desabafou.

O jornalista ainda afirmou que não há conversas com outras emissoras. No momento, o plano é apresentar um programa de rádio, que deverá estrear em breve.

